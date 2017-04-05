У Чернігові сім годин гасили пожежу на складі, загинула людина (фоторепортаж)

У Чернігові рятувальники ліквідували пожежу після 7 годин боротьби із вогнем. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Чернігівській області.

Рятувальники повідомляють, що вчора, 4 квітня, надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення, яке для зберігання броньованих дверей орендувало одне з місцевих приватних підприємств.

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«Пожежа швидко набула значних розмірів і по дерев'яному даху будівлі розповсюдилась на загальну площу 1500 м. кв», - йдеться у повідомленні.

Прибулі на місце два чергових відділення оцінили обстановку і викликали підмогу, після чого були оперативно задіяні ще сім відділень з інших пожежно-рятувальних частин міста. Всього з вогнем боролися 39 пожежних за допомогою 12 одиниць спецтехніки.

Пожежу змогли локалізувати тільки в 19.05, а до 1.25 повністю ліквідували.

Під час проведення робіт з розбирання конструкцій був виявлений загиблий працівник підприємства, орендував склад. За словами свідків, він намагався разом з іншим працівником загасити пожежу за допомогою вогнегасників, і не встиг вчасно покинути небезпечну зону. Ведеться розслідування.