На Харківщині не розминулися Skoda та маршрутка: двоє людей загинули, 13 - травмовані (фото)
Внаслідок аварії водій легковика та його пасажирка отримали смертельні тілесні ушкодження.
У Харківській області внаслідок зіткнення маршрутки та легковика загинули двоє людей, ще тринадцятеро були травмовані.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, аварія сталася вчора, 10 квітня, близько 17:00 в місті Балаклія на вулиці Соборній.
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За відомостями поліції, 37-річний водій автомобіля Skoda, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом «Богдан».
Внаслідок аварії водій легковика та його пасажирка отримали смертельні тілесні ушкодження. Водій автобуса та 12 пасажирів з травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до центральної районної лікарні.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.