Потрійна ДТП у Дніпрі: є загиблий (фото, відео)

Сьогодні, 11 квітня, близько 13.30 у місті Дніпро на зупинці «Динамо» біля ТРЦ «Дафі» сталася жахлива ДТП. Про це повідомляє Інформатор.

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За попередньою інформацією, зіткнулися три автомобілі. За словами очевидців, в результаті ДТП загинув водій одного з автомобілів. За кермом іншого автомобіля була дівчина, її госпіталізували.

«Червоний Форд їхав зі сторони Дафі і хотів повернути або розвернутися. Водій цього авто загинув. В нього в'їхала дівчина на Рено, вона рухалася від Героїв Сталінграда (нині - проспект Богдана Хмельницького - ред.), її забрали в лікарню. Потім врізався Фольцваген», - розповів свідок подій.

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Внаслідок аварії на цій ділянці дороги утворилася величезний затор. На місці працюють співробітники патрульної поліції, рятувальної служби і карета «швидкої допомоги».