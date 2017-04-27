На Волині грабіжники в балаклавах напали на родину підприємців: винесли золото і гроші

У Волинській області четверо зловмисників у балаклавах скоїли напад на родину підприємців, відібравши гроші та ювелірні вироби.

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Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, зв’язавши господарів приватного будинку, зловмисники відібрали у них золоті вироби та гроші.

Напад на будинок було здійснено вчора, 26 квітня, у селі Зимне Володимир-Волинського району. Поліцію викликала 37-річна потерпіла, господиня будинку.

Четверо чоловіків у чорних спортивних костюмах та з балаклавами на голові увірвалися в будинок бізнесменів. Вони зв’язали чоловіка, жінку та дитину (2004 р. н.) і вимагали гроші. У результаті нападники відібрали в родини золоті вироби, а також 1,5 тис. євро та 500 доларів. Після цього зловмисники втекли.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Карається позбавленням волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.