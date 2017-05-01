У Миколаєві під час огляду автомобіля затримали чоловіка, що перевозив тротил - голова ОДА

У Миколаєві затримали чоловіка, що перевозив тротил.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

"Сьогодні при огляді автотранспорту затримано чоловіка з тротиловими шашками і т. д. якби це спрацювало, могло б бути до 50 осіб, які могли загинути", - зазначив Савченко, уточнивши, що не може привести подробиць події, і що зараз за цим фактом працюють правоохоронці.

Також Савченко уточнив, що заходи безпеки, запроваджені в області, як видно, дають свої плоди. Нагадаємо, що в області розставлені блокпости і посилені наряди правоохоронців.

Голова ОДА також уточнив, що масові акції не забороняли, а рекомендували не проводити. "Це запобіжний захід, а не захід, спрямований на заборону", - сказав Савченко.

Тим не менш, в Миколаєві деякі політсили провели свої традиційні першотравневі акції. За словами Савченка, всі заходи пройшли спокійно.