У Дніпрі сталася сутичка між двома демонстраціями (фото)

Під час проходження "Соціалістів" центральним проспектом Дніпра представники профспілок намагалися вручити їм листівки. Демонстрація, яка зупинилася на площі біля міськради, слухала виступ одного з організаторів, який говорив у гучномовець, передає Depo.Дніпро.

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Тим часом проспектом рухалася колона з прапорами "Соціалістів". Чоловіки з площі намагалися вручити людям з червоними повітряними кульками листівки, однак чоловіки спортивної зовнішності почали забороняти це робити. Почалася штовханина, яку швидко розборонили поліцейські.

"Соціалісти" дійшли до центральної площі Героїв Майдану, після чого організатори оголосили, що прапори потрібно здати. Демонстранти розійшлися.