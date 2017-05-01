У Дніпрі сталася сутичка між двома демонстраціями (фото)

16:58, 01 травня 2017
Інциденти
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Почалася штовханина, яку швидко розборонили поліцейські.

У Дніпрі демонстранти не знайшли спільної мови / depo.ua

Під час проходження "Соціалістів" центральним проспектом Дніпра представники профспілок намагалися вручити їм листівки. Демонстрація, яка зупинилася на площі біля міськради, слухала виступ одного з організаторів, який говорив у гучномовець, передає Depo.Дніпро.

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Тим часом проспектом рухалася колона з прапорами "Соціалістів". Чоловіки з площі намагалися вручити людям з червоними повітряними кульками листівки, однак чоловіки спортивної зовнішності почали забороняти це робити. Почалася штовханина, яку швидко розборонили поліцейські.

У Дніпрі демонстранти не знайшли спільної мови / depo.ua

"Соціалісти" дійшли до центральної площі Героїв Майдану, після чого організатори оголосили, що прапори потрібно здати. Демонстранти розійшлися.

У Дніпрі демонстранти не знайшли спільної мови / depo.ua

Як повідомляв УНІАН, 1 травня у Вінниці під час проведення першотравневого мітингу представниками окремих політичних сил сталася сутичка.

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Теги: #сутичка у Дніпрі#демонстрації у Дніпрі