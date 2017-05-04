У Києві вандали спаплюжли пам’ятник Героям Небесної сотні
Мова йде про пам'ятник у парку на вулиці Набережно-Корчуватській.
У Києві невідомі сплюндрували пам’ятник Героям Небесної сотні у Голосіївському районі. Про це повідомляє «5 канал».
Зазначається, що вандали облили жовтою фарбою гранітну плиту із написом «Герої не вмирають». Пам’ятник розташований у парку на вулиці Набережно-Корчуватській.
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Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, та ймовірних свідків. Інформацію про подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку повідомлень про правопорушення.
Як повідомляв УНІАН раніше, поліцейські Києва розшукали зловмисника, який вкрав з могили Лесі Українки бронзові гірлянди. Підозрюваного затримали біля одного з пунктів прийому металобрухту, куди він ніс свій черговий "скарб". Зловмисником виявився 38-річний раніше судимий чоловік, який останнім часом вів безпритульний спосіб життя. У скоєному він одразу зізнався.