У Києві вандали спаплюжли пам’ятник Героям Небесної сотні

У Києві невідомі сплюндрували пам’ятник Героям Небесної сотні у Голосіївському районі. Про це повідомляє «5 канал».

Зазначається, що вандали облили жовтою фарбою гранітну плиту із написом «Герої не вмирають». Пам’ятник розташований у парку на вулиці Набережно-Корчуватській.

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Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, та ймовірних свідків. Інформацію про подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку повідомлень про правопорушення.

Як повідомляв УНІАН раніше, поліцейські Києва розшукали зловмисника, який вкрав з могили Лесі Українки бронзові гірлянди. Підозрюваного затримали біля одного з пунктів прийому металобрухту, куди він ніс свій черговий "скарб". Зловмисником виявився 38-річний раніше судимий чоловік, який останнім часом вів безпритульний спосіб життя. У скоєному він одразу зізнався.