У мережі з'явилося відео наслідків вибуху банку в Миколаєві

12:56, 11 травня 2017
Інциденти
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Вибуховою хвилею були вибиті вікна квартир в будинку, що розташований поруч, а уламки двері розлетілися на десятки метрів.

новини.Пн

В мережі опублікували відео після підриву невідомими двері банку "Південний" в Миколаєві. Відео оприлюднило місцеве видання "Новини-N" в YouTube.

Вибуховою хвилею були вибиті вікна квартир в будинку, що розташований поруч, а уламки двері банку розлетілися на десятки метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Раніше повідомлялося, що в центрі Миколаєва пролунав потужний вибух: невідомі підірвали двері в один з банків. Вибух стався в будівлі, розташованій по Центральному проспекту в районі вулиці друга Слобідська.

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Теги: #вибух в Миколаєві#вибух банку в Миколаєві