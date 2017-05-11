У мережі з'явилося відео наслідків вибуху банку в Миколаєві

В мережі опублікували відео після підриву невідомими двері банку "Південний" в Миколаєві. Відео оприлюднило місцеве видання "Новини-N" в YouTube.

Вибуховою хвилею були вибиті вікна квартир в будинку, що розташований поруч, а уламки двері банку розлетілися на десятки метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Раніше повідомлялося, що в центрі Миколаєва пролунав потужний вибух: невідомі підірвали двері в один з банків. Вибух стався в будівлі, розташованій по Центральному проспекту в районі вулиці друга Слобідська.