На Сумщині двоє українців хотіли вивезти в РФ прилад, що використовується у військовій авіації
На його власника, 46-річного пасажира, складено відповідні адміністративні матеріали.
У Сумській області в пункті пропуску «Катеринівка» прикордонники спільно із працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення двома українцями до Росії товару подвійного призначення – приладу, що використовується у військовій авіації.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.
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«Оглядаючи автомобіль марки «ВАЗ» української реєстрації, на якому двоє наших співвітчизників виїжджали до Росії, прикордонний наряд у багажному відділенні транспортного засобу виявив прилад для підводу палива до паливного колектору вертольотів МІ-8 – МІ-12», - зазначив речник.
Прилад вилучено встановленим порядком.
На його власника, 46-річного пасажира, складено відповідні адміністративні матеріали.