В Одеській області прикордонники затримали росіянина, якого розшукує Інтерпол.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 2 травня під час заходів з контролю у пункті пропуску «Платонове» прикордонники Подільського загону виявили та затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

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Встановлено, що іноземець розшукується правоохоронними органами Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Про факт затримання поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриманого передали представникам Національної поліції.