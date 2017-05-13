Українців немає серед загиблих у ДТП в Туреччині

16:37, 13 травня 2017
Інциденти
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Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Твіттері.

Українців серед постраждалих немає / фото Twitter Hürriyet Daily News

Громадян України немає серед загиблих в ДТП за участю туристичного автобуса у Туреччині.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Твіттері.

"За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в Туреччині немає" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в суботу, 13 травня, невеликий автобус з турецькими туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.

В результаті аварії загинули 20 людей, ще 11 у критичному стані.

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Теги: #ДТП у Туреччині#автобус в Туреччині#аварія автобуса з туристами