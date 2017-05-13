Українців немає серед загиблих у ДТП в Туреччині

Громадян України немає серед загиблих в ДТП за участю туристичного автобуса у Туреччині.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Твіттері.

"За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в Туреччині немає" - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в #Туреччина немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 13, 2017

Як повідомлялося, в суботу, 13 травня, невеликий автобус з турецькими туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.

В результаті аварії загинули 20 людей, ще 11 у критичному стані.