Стрілянина в американському штаті Огайо: 9 постраждалих

В американському штаті Огайо біля нічного клубу відбулася стрілянина, в результаті якої постраждали 9 осіб, двоє з них перебувають у критичному стані, повідомляє "112 Україна" з посиланням на CNN.

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"Із посиланням на дані поліції повідомляється, що двоє постраждалих у критичному стані, ще сім - у стабільному. Всіх постраждалих доставили до районних лікарень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перестрілка сталася в клубі на північному сході Колумбуса в 3:20 в неділю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня повідомлялося, що в місті Цинциннаті штату Огайо сталася стрілянина в нічному клубі, в результаті якої одна особа загинула, 14 - отримали поранення.