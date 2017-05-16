Поліція затримала жартівника, який "замінував" станцію київського метро

15:50, 16 травня 2017
Інциденти
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За "вдалий" п'яний жарт чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Поліція швидко знайшла винуватця переполоху / Фото УНІАН

Правоохоронці затримали псевдомінера станції київського метро «Бориспільська».

Як повідомляє у Facebook Відділ комунікації поліції Києва, 15 травня о 21.10 до чергової частини управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в місті Києві зателефонував невідомий і повідомив про замінування станції метро.

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На місце події виїхали слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені, вибухотехнічна та кінологічна служби. Роботу станції «Бориспільська» обмежили на вхід і вихід. Правоохоронці евакуювали 15 пасажирів та персонал метрополітену. Жодних підозрілих предметів не знайшли.

Працівники поліції затримали підозрюваного - 26-річного уродженця Черкаської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та грабіж. У поліції з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зі свого мобільного телефона зробив дзвінок. Правопорушник пояснив поліцейським, що хотів пожартувати.

За даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

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Теги: #Київ#поліція