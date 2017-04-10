Колишній мер Архангельська прокотився на Ferrari по торговому центру в Москві (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому колишній мер Архангельська Олександр Донський їздить на червоному Ferrari по одному з московських торгових центрів. Про це повідомляє Рен.тв.

Інцидент стався в закладі в ніч на 10 квітня за 10 хвилин до закриття ТЦ - саме тому відвідувачів там майже не було. На кадрах видно, як іномарка мчить по коридорах ТЦ, а потім влаштовує дрифт на майданчику. Охоронці намагалися зупинити водія. Одного із співробітників комплексу відкинуло від автомобіля.

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Сам Донський повідомив, що подію слід розцінювати як "перфоманс".

"Це перфоманс. Я вибрав безпечне місце і оптимальний маршрут. Все було продумано, не було завдання завдати якоїсь шкоди", - заявив він.

Як зазначає 360tv.ru, гонка була постановочною.

"Я люблю пожартувати. Це такий жартівливий перфоманс, спосіб залучення уваги, але, на жаль, не всі сприйняли його як жарт, а так, в цілому, мені здається, це така кумедна історія", - сказав Донський.

Раніше в США автомобіль з двома собаками протаранив супермаркет.