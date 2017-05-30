Геращенко припустив, що вбивство екс-директора "Укрспирту" пов'язане з його роботою у ДП

Радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував гучне вбивство на Позняках в Києві.

"Сьогодні вранці у Києві на Позняках пострілом в спину, був убитий помічник директора державного концерну "УкрСпирт" Віктор Панков.

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Свого часу Віктор Панков і сам двічі обіймав посаду голови цієї не простої державної компанії, що постійно потрапляє в скандали, пов'язані з реалізацією "лівого" спирту.

Поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства, починаючи від особистісних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов'язань.

Думаю, що однією з провідних версій, що підлягають перевірці, повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов'язана з роботою в державному концерні "УкрСпирт", - написав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, при огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. Правоохоронці ввели план «Перехоплення».