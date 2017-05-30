У поліції підтвердили, що застрелений на Позняках чоловік - радник директора "Укрспирту" Панков

Прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик підтвердила інформацію про те, що вбитий сьогодні вранці на Позняках чоловік - це радник директора ДП «Укрспирт» Віктор Панков, передає "Громадське радіо".

«Наразі працює слідчо-оперативна група. Ми отримали повідомлення від перехожого, який став свідком і бачив, коли невідомий чоловік із автомобіля зробив кілька пострілів в сторону чоловіка. Судово-медичний експерт виявив чотири вогнепальні поранення, в основному в спину, від яких потерпілий помер», - зазначила Оксана Блищик.

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Подія сталася в Дарницькому районі. Стрілець зник з місця події на автомобілі «Ауді» червоного кольору. У столиці введено план «Перехоплення».

Відомо, що в 2014 році Віктор Панков був призначений міністром агрополітики на посаду т.в.о. директора ДП«Укрспирт», а в 2012 році він же очолював держкорпорацію.

Як повідомляв УНІАН, вранці у вівторок, 30 травня, невідомі у Києві розстріляли чоловіка. У столиці оголосили план перехоплення.