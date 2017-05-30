На приватному подвір’ї на Харківщині виявлено три авіабомби вагою по 50 кг

На приватному подвір’ї у селищі Безлюдівка Харківського району виявлено три авіабомби вагою по 50 кг кожна.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Зазначається, що їх випадково знайшли мешканці будинку, які проводили будівельні земляні роботи - копали траншею глибиною півметра.

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Піротехніки по прибуттю на місце знахідки констатували, що це були три застарілі бомби ФАБ-50 часів Другої світової війни.

«Вони становили реальну загрозу житловим будинкам, відстань до яких складала близько 20 м», - сказано в повідомленні.

Піротехніки дістали бомби з ґрунту та знищили у спеціально відведеному місці шляхом підриву. Ніхто не постраждав.