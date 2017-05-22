В Одесі з аеропорту евакуювали людей через повідомлення про замінування (відео)
Невідомий повідомив про бомбу в аеропорту.
В Одесі через повідомлення про замінування міжнародного аеропорту «Одеса» евакуювали персонал і пасажирів.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 9.15 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в аеропорту «Одеса» закладено бомбу.
На зазначене місце виїхали поліцейські, в т. ч. фахівці вибухотехнічного управління та кінологи зі службовими собаками. Проводиться перевірка.
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.