У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який "пішов пити пиво" з автоматом (відео)

31 травня близько 3:00 поліцейські затримали чоловіка, який ходив по вулиці з бойовим автоматом Калашникова. Разом з АК затриманий ніс з собою магазин з 19 патронами, повідомляє Інформатор.

За словами співробітників поліції, близько 2:30 ночі надійшов виклик про те, що на проспекті Гагаріна, ближче до ТРЦ «Дафі», розгулює чоловік з автоматом.

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Поліцейські одразу вирушили на місце виклику та затримали чоловіка, який перед цим спробував сховатися. Разом з АК поліцейські знайшли у чоловіка магазин з 19 патронами.

На питання про те, чому він пізно вночі знаходився на вулиці зі спорядженим автоматом, чоловік відповів, що вийшов попити пива.

Поліцейські доставили затриманого в Соборне відділення поліції для подальшого з'ясування обставин. Зокрема, відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності.