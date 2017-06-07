Рятувальники спростували повідомлення про пожежу у Вищому адмінсуді (фото)

Рятівники ДСНС перевірили адмінбудівлю Вищого адміністративного суду в Києві, але жодного вибухового пристрою так і не знайшли. Про це повідомила начальник прес-служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, передає Українська правда.

За її словами, о 13:30 перевірка приміщень була завершена, вибухових пристроїв знайдено не було.

"Виклик виявився хибним", - зазначила Водолага.

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Раніше в середу на сайті Вищого адмінсуду з'явилося повідомлення, що в його будівлі по вул. Московська, 8 у Києві почалася пожежа, відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів.

Водночас ДСНС і поліція заявили, що отримали анонімне повідомлення про мінування будівлі суду і направили туди піротехніків, а про пожежу нічого не чули.

Згодом з'ясувалося, що прес-служба суду просто помилилася. Адже вони видалили зі свого сайту повідомлення про пожежу і замінили його на таке саме про мінування.