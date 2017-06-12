Причиною смертельного падіння планера на Рівненщині став інфаркт пілота – поліція

Причиною падіння планера у Рівненській області, яке сталося 10 червня та призвело до людських жертв, став інфаркт 50-річного пілота.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, відповідно до лікарського свідоцтва, смерть 50-річного пілота планера настала внаслідок гострого інфаркту міокарда з розривом стінки серця. Чоловік помер у польоті, а 25-річна пасажирка — від отриманих внаслідок падіння травм.

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За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські продовжують встановлювати усі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня на Рівненщині у Гощанському районі впав планер, унаслідок чого загинули двоє людей. Планер упав під час здійснення ознайомчого польоту поблизу села Люцинів у Гощанському районі.