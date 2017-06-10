На Рівненщині розбився планер, двоє загиблих
19:00, 10 червня 2017Інциденти
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І у чоловіка, і у жінки, точний вік яких наразі невідомий, були множинні переломи та значна крововтрата.
Планер злетів із аеродрому "Воронів" / фото "Рівне вечірнє"
Поблизу села Пустомити Гощанського району Рівненської області впав планер з чоловіком та жінкою на борту. Обоє загинули.
Про це повідомляє "Рівне вечірнє" з посиланням на свої джерела.
Як повідомив головний лікар обласного центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік, травми, отриманні внаслідок падіння з висоти, були несумісними з життям. І у чоловіка, і у жінки, точний вік яких наразі невідомий, були множинні переломи та значна крововтрата.
За даними видання, планер злетів із аеродрому "Воронів", що в однойменному селі на Гощанщині.
Олексій Кособуцький, який керує аеродромом, зазначив, що наразі розбирається у ситуації.
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