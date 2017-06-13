У Дніпрі позашляховик врізався в автобус (фото)

10:50, 13 червня 2017
Інциденти
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Унаслідок ДТП отримав травми пасажир іномарки.

патрульна поліція Дніпра, 056.ua

У Дніпрі на перехресті не поділили дорогу позашляховик і автобус. Про це повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпра.

Так, на перехресті вулиць Передова і Гуртова зіткнулися позашляховик Lexus і пасажирський автобус «Еталон».

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В результаті ДТП отримав травми пасажир іномарки. Постраждалого доставлено в лікарню.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі трамвай зіткнувся з потягом.

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Теги: #аварія в Дніпрі