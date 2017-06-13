У Дніпрі позашляховик врізався в автобус (фото)
10:50, 13 червня 2017Інциденти
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Унаслідок ДТП отримав травми пасажир іномарки.
Постраждалого доставлено в лікарню / патрульна поліція Дніпра, 056.ua
У Дніпрі на перехресті не поділили дорогу позашляховик і автобус. Про це повідомляє 056.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпра.
Так, на перехресті вулиць Передова і Гуртова зіткнулися позашляховик Lexus і пасажирський автобус «Еталон».
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В результаті ДТП отримав травми пасажир іномарки. Постраждалого доставлено в лікарню.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі трамвай зіткнувся з потягом.
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