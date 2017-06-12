У Дніпрі трамвай зіткнувся із поїздом, є загиблий (фото, відео)

У Дніпрі сьогодні в результаті зіткнення трамваю із залізничними вагонами одна людина загинула, ще одна була травмована. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, у районі річкового порту, де проходять трамвайні та залізничні колії, трамвай, що слідував маршрутом № 19 зі Старомостової площі врізався в групу з восьми вагонів-зерновозів, які тепловоз перевозив зі станції «Дніпро» на вивантаження у ТОВ «Дніпромлин».

«У результаті ДТП загинув працівник товариства, що знаходився на хвостовому вагоні. Травми отримала і водій трамвая, її госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Нечисленні пасажири обох вагонів не постраждали», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, трамвай, що зупинився на заборонний (червоний) сигнал світлофору, несподівано почав рух і врізався у поїзд. Подробиці ДТП наразі з’ясовують правоохоронці.