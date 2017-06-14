У виховній колонії Кременчука спалахнув бунт - прокуратура

Сьогодні в Кременчуцькій виховній колонії новоприбулі вихованці намагалися зчинити бунт, розгромили кімнати тримання, розбили сантехніку, меблі та порізали собі руки.

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Полтавської області Олександр Савенко, який спеціально прибув на місце події.

За його словами, сьогодні прокурорам стало відомо про надзвичайну ситуацію в Кременчуцькій виховній колонії, де був зафіксований факт злісної непокори вихованців.

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«Дев'ятеро з них намагалися зробити собі якісь ушкодження і спробували такий собі бунт підняти... Їхні дії виявлялися у словесній перепалці, пошкодженні майна колонії... Там частково пошкоджено кімнати тримання, розбито сантехніку, меблі. Причиною такої поведінки вихованців, за їхніми ж словами, стало неналежне ставлення працівників установи: кажуть були причіпки, які ображають їх честь і гідність», - сказав Савенко.

Разом з тим, він зазначив, що деякі з вихованців вели себе аналогічно і в інших колоніях до вчорашнього переведення до Кременчука.

«Ми перевіряємо також версію про спеціальну дестабілізацію обстановки. Версію про те, що їм заборонили курити і користуватися мобільним, що незаконно, про яку говорять журналісти, я не чув», - зазначив Савенко.

Він також повідомив, що вихованці пошкодили руки, і зараз йде перевірка, хто і які дістав ушкодження.

«Зараз вивчають лікарі ці тілесні ушкодження... В колонії буде проведена комплексна перевірка», - заявив заступник прокурора області. За його словами, до ЄРДР внесено відомості за фактом тілесних ушкоджень та за статтею, що стосується належного виконання обов'язків працівниками установи.