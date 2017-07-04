На Дніпропетровщині поліцейські знайшли більше тисячі кущів конопель на полі з соняшниками (фото)

Поблизу села Солонці Васильківського району Дніпропетровської області правоохоронці виявили та вилучили 1030 кущів конопель. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Вилучені рослини направили на експертизу.

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За даним фактом слідчим відділом Васильківського відділення поліції відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області ділки-поліцейські приторговували контрафактним алкоголем власного виробництва.