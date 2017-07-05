Центр Луцька у вівторок був знеструмлений через пожежу на підстанції

У центральній частині Луцька вже майже відновили електропостачання, що було припинено через пожежу на електропідстанції №101.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор з технічних питань компанії «Волиньобленерго» Володимир Перчук, на 21.30 4 липня без електроенергії ще залишається 4 багатоквартирні будинки і частина приватного сектору на двох вулицях центру міста.

За словами Перчука, енергетики зроблять все можливе, щоб люди не ночували без світла.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок негоди повалено 80 дерев, пошкоджено будівлі (фото)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні через пожежу на електропідстанції «Луцьк - 101» без світла залишилася центральна частина Луцька.

Також через аварійне знеструмлення не курсував електротранспорт (тролейбуси).

Підстанція «Луцьк-101» - одна з найстаріших в місті. Вона забезпечує електроенергією центральну частину міста, де розташовані, зокрема, Луцька міськрада, Центральні універмаг та ринок, відділення багатьох банків та житлові будинки.

За словами керівника прес-служби «Волиньобленерго» Інни Пілюк, перед пожежею на підстанції було зафіксоване аварійне вимкнення.