У львівському парку молодик сховав 9 гранат - СБУ

22-річний львів'янин сховав у парку 9 гранат Ф1. Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Львівській області, передає Zahid.net.

"5 липня слідчо-оперативна група та вибухотехніки виявили у тайнику, який облаштували у лісопарковій зоні неподалік вул. Омеляна Ковча у Шевченківському районі Львова, 9 гранат Ф1 та 9 армійських запалів УЗРГМ. Перед тим СБУ отримала інформацію про можливе зберігання 22-річним мешканцем Львова засобів ураження. Після розмови хлопець сам вказав на місце, де були приховані гранати", - йдеться у повідомленні.

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Вилучені предмети скерували на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.

Раніше на Донеччині у місцевого жителя вилучили арсенал зброї та боєприпасів.