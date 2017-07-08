Вибух біля Майорська: один постраждалий помер

Чоловік, який підірвався біля Майорська, помер від ран. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Донецької області на своїй сторінці у Facebook.

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«Травми 38-річного мешканця селища Жованка, який постраждав внаслідок вибуху на сільській дорозі між Майорськом та Зайцевим, виявилися несумісними з життям. Наразі тіло загиблого спрямовано у місцевий морг», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, на сільській дорозі між с. Зайцеве та с. Майорське внаслідок вибуху невстановленого предмету постраждали дві людини.