Вибух біля Майорська: один постраждалий помер
03:31, 08 липня 2017Інциденти
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Постраждалий помер від отриманих ран.
Рани виявились не сумісними із життям / фото: УНІАН
Чоловік, який підірвався біля Майорська, помер від ран. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Донецької області на своїй сторінці у Facebook.
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«Травми 38-річного мешканця селища Жованка, який постраждав внаслідок вибуху на сільській дорозі між Майорськом та Зайцевим, виявилися несумісними з життям. Наразі тіло загиблого спрямовано у місцевий морг», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН раніше, на сільській дорозі між с. Зайцеве та с. Майорське внаслідок вибуху невстановленого предмету постраждали дві людини.
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