Поблизу Майорська внаслідок вибуху поранено двох людей - поліція

На сільській дорозі між с. Зайцеве та с. Майорське внаслідок вибуху невстановленого предмету постраждали дві людини.

За інформацією прес-служби поліції Донецької області на сторінці у Facebook, повідомлення про це надійшло до Бахмутського відділу поліції.

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"На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва - жителі селища Жованка. Наразі жінку каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні м. Бахмут. Обставини події та стан потерпілих встановлюються", - повідомили у поліції.