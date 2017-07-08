Поблизу Майорська внаслідок вибуху поранено двох людей - поліція
00:09, 08 липня 2017Інциденти
234 0
Внаслідок вибуху постраждали 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва - жителі селища Жованка.
Обставини події та стан потерпілих встановлюються / фото УНІАН
На сільській дорозі між с. Зайцеве та с. Майорське внаслідок вибуху невстановленого предмету постраждали дві людини.
За інформацією прес-служби поліції Донецької області на сторінці у Facebook, повідомлення про це надійшло до Бахмутського відділу поліції.
Читайте такожПоблизу полігону бойовиків в Луганську поранено 11-річного хлопчика - ОБСЄ
"На даний час особи потерпілих встановлено. Це 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва - жителі селища Жованка. Наразі жінку каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні м. Бахмут. Обставини події та стан потерпілих встановлюються", - повідомили у поліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter