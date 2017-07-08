Поліція проводить розслідування за фактом обстрілу з гранатомета магазину у Мукачевому

Поліція проводить розслідування за фактом обстрілу з гранатомета магазину у м. Мукачево Закарпатської області.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Закарпатської області.

За даними відомства, сьогодні, 8 липня, о 3:20 до мукачівської поліції надійшло повідомлення від працівника приватної фірми про те, що він чув два постріли.

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На місці події слідчо-оперативна група встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета у приміщення місцевого магазину на вулиці Томаша Масарика. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте пошкоджено вітрину магазину та деякий товар.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом вибуху.

На місці події працюють слідчі.