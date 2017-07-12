Розбила 10 машин і переїхала людину: екс-мер Умані влаштувала смертельну ДТП у Черкасах (фото)
Після цього, за словами свідків, водій почала змивати з машини кров і знищувати речові докази.
Екс-голова Умані вчинила кілька ДТП збила на смерть перехожу.
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Про це повідомляє ТСН.
74-річна водій не впоралася з керуванням і врізалася в легковий автомобіль, який їхав по зустрічній смузі. Проте на цьому не зупинилася і зробила ще низку ДТП.
Після першого інциденту жінка почала знову набирати швидкість, щоб втекти, і наїхала на жінку, життя якої не вдалося врятувати. Навіть після цього водій рушила далі і протаранила ще кілька автомобілів, у тому числі й автомобіль з військовими. В результаті у них переломи ніг.
Після цього, за словами свідків, водій почала змивати з машини кров і знищувати речові докази.
Очевидці подій дізналися в винуватиці ДТП Валентину Артюх, яка раніше була мером Умані та проректором Черкаського університету. Жінка відмовилася давати свідчення поліцейським і поскаржилася на погане самопочуття, її доставили в лікарню. За словами очевидців, вона розбила з десяток машин.