Смерть підлітка через вибух в Одесі: склад гранат належить учаснику АТО (відео)
17:34, 18 липня 2017Інциденти
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Військовий зараз служить в ЗСУ і знаходиться в АТО.
В результаті вибуху гранати Ф-1 у багатоквартирному будинку загинув один підліток / фото УНІАН
Власником гаража зі складом боєприпасів, вибух одної з яких учора вбив 16-річного хлопця, є військовослужбовець. Про це «Думській» повідомило джерело в облпрокуратурі.
«В результаті оперативних заходів з'ясувалося, що гранату хлопчакам дав батько одного з хлопців — колишній співробітник МВС, зараз служить в ЗСУ і знаходиться в АТО», — зазначив наш співрозмовник.
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Як відомо, в результаті вибуху гранати Ф-1 у багатоквартирному будинку загинув один підліток, ще двоє поранені і перебувають у лікарні.
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