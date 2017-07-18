Смерть підлітка через вибух в Одесі: склад гранат належить учаснику АТО (відео)

Власником гаража зі складом боєприпасів, вибух одної з яких учора вбив 16-річного хлопця, є військовослужбовець. Про це «Думській» повідомило джерело в облпрокуратурі.

«В результаті оперативних заходів з'ясувалося, що гранату хлопчакам дав батько одного з хлопців — колишній співробітник МВС, зараз служить в ЗСУ і знаходиться в АТО», — зазначив наш співрозмовник.

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Як відомо, в результаті вибуху гранати Ф-1 у багатоквартирному будинку загинув один підліток, ще двоє поранені і перебувають у лікарні.