П'яний полковник розвідки влаштував стрілянину в Києві (фото, відео)

П'яний полковник розвідки влаштував стрілянину на Оболоні в Києві. Про це повідомляє "Київ оперативний".

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"На лінію "102" надійшов виклик про те, що у дворі житлового будинку на Оболоні (Тимошенко, 7,) п'яний чоловік, який приїхав на автомобілі Toyota, відкрив стрілянину з пістолета в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Побачивши правоохоронців, чоловік викинув зброю і спробував втекти, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника і спробував "зам'яти" справу.

Нагадаємо, це вже другий інцидент зі стріляниною за останню добу в Києві. Раніше правоохоронці затримали компанію чоловіків, які відкрили стрілянину з пістолета через автомобільний люк.