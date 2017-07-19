П'яний полковник розвідки влаштував стрілянину в Києві (фото, відео)

11:49, 19 липня 2017
Інциденти
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Побачивши правоохоронців, чоловік викинув зброю і спробував втекти, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника і спробував "зам'яти" справу.

Правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв / Київ оперативний

П'яний полковник розвідки влаштував стрілянину на Оболоні в Києві. Про це повідомляє "Київ оперативний".

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"На лінію "102" надійшов виклик про те, що у дворі житлового будинку на Оболоні (Тимошенко, 7,) п'яний чоловік, який приїхав на автомобілі Toyota, відкрив стрілянину з пістолета в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина в Києві / Київ оперативний

Побачивши правоохоронців, чоловік викинув зброю і спробував втекти, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника і спробував "зам'яти" справу.

Стрілянина в Києві / Київ оперативний

Нагадаємо, це вже другий інцидент зі стріляниною за останню добу в Києві. Раніше правоохоронці затримали компанію чоловіків, які відкрили стрілянину з пістолета через автомобільний люк.

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Теги: #стрілянина в Києві