У Києві п'яна компанія влаштувала стрілянину з автомобіля

У Києві правоохоронці затримали компанію чоловіків, які відкрили стрілянину з пістолета через автомобільний люк. Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Києва в Facebook.

Автомобіль Jeep Grand Cherokee, на якому їхала компанія, поліцейські виявили припаркованим у дворі на бульварі Академіка Вернадського. У салоні перебувало троє чоловіків.

Водій надавав домедичну допомогу одному з пасажирів, у якого була травма п'яти. Потерпілий повідомив, що випадково вистрілив собі в ногу з травматичного пістолета. У салоні автомобіля правоохоронці виявили магазин до пістолета і гільзи, а неподалік, у поштовому ящику знайшли пістолет.

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Інспектори перевірили чоловіків на стан сп'яніння. Водій був тверезий, а ось в обох пасажирів алкотестер показав результат вище допустимої норми.

Всіх осіб патрульні поліцейські затримали і передали слідчо-оперативній групі, що прибула на місце. Зараз всі обставини інциденту встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі чоловік після конфлікту в трамваї влаштував стрілянину на зупинці.