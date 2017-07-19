Полковника розвідки, який влаштував стрілянину в Києві, звільнили ще навесні - Міноборони

Затриманий у Києві громадянин з посвідченням співробітника ГУР МО України звільнений з військової служби ще навесні 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Затриманий у Києві працівниками правоохоронних органів громадянин Конотопенко О.В. проходив службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Навесні 2017 року він був звільнений з військової служби", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі триває розслідування щодо наявності у зазначеного громадянина посвідчення співробітника ГУР МО України. Попередні версії – недбалість посадових осіб щодо вилучення посвідчення під час звільнення або підробка.

Як повідомляв УНІАН, п'яний полковник розвідки влаштував стрілянину на Оболоні в Києві. Побачивши правоохоронців, чоловік викинув зброю і спробував втекти, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника і спробував "зам'яти" справу.