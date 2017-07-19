У Харкові чоловік загинув, випавши з балкона п'ятого поверху

У Харкові 48-річний чоловік випав з балкону власної квартири, розташованої на п'ятому поверсі. Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.

"Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. При житті зловживав спиртними напоями", - повідомили в поліції.

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Інформація внесена до журналу єдиного обліку правопорушень. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині чоловік травмувався, випавши із аварійного балкона.