У Харкові чоловік загинув, випавши з балкона п'ятого поверху
15:05, 19 липня 2017Інциденти
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У поліції зазначають, що чоловік зловживав спиртними напоями.
Обставини події встановлюються / УНІАН
У Харкові 48-річний чоловік випав з балкону власної квартири, розташованої на п'ятому поверсі. Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.
"Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. При житті зловживав спиртними напоями", - повідомили в поліції.
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Інформація внесена до журналу єдиного обліку правопорушень. Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині чоловік травмувався, випавши із аварійного балкона.
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