На Житомирщині чоловік травмувався, випавши із аварійного балкона

На Житомирщині з'ясовують обставини падіння чоловіка з з аварійного балкону третього поверху будинку.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 11 липня до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення із лікарні про госпіталізацію з вулиці непритомного чоловіка. На місці події правоохоронці з’ясували його особу, а потім обставини травмування. Триває подальша перевірка.

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«Подія сталася близько 21.20 на одній з вулиць. Попередньо встановлено, що 37-річний житель райцентру випав з балкону власної квартири, розміщеної на третьому поверсі. За словами очевидців, чоловік вийшов увечері покурити, взявся за поручні і впав разом з ними. Потерпілий отримав серйозні травми і у непритомному стані був доставлений до реанімаційного відділення лікарні», - розповіли у поліції подробиці трагічного випадку.

Відомо, що балкон перебував в аварійному стані. Нині за вказаним фактом поліцією розпочато перевірку.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі чоловік викинувся з 16 поверху багатоповерхівки.