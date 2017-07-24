У Києві поліція влаштувала погоню за п'яним капітаном держохорони (фото, відео)

У ніч на 24 липня в Києві затримано нетверезого співробітника УДО, який намагався втекти від поліції, а потім "вирішити питання" без складання протоколу про адмінпорушення.

Про це йдеться на сторінці спільноти "Киев оперативный" у Facebook.

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В дописі йдеться, що 24 липня на вул. Малиновського на Оболоні патрульні поліцейські зупиняли автомобіль "Skoda". Водій проігнорував вимогу поліцейських та намагався втекти. Почалося переслідування. Порушник заїхав у двір біля Оболонського управління поліції. Водій вийшов з авто і намагався "вирішити питання". При цьому він показав їм посвідчення співробітника Управління держохорони на ім'я капітана УДО Сергія Подолянка. Пройти тест на алкоголь на місці або у лікарні порушник відмовився.

Разом з тим у прес-службі патрульної поліції Києва УНІАН підтвердили, що затримання співробітника УДО мало місце, і що він відмовився проходити перевірку на алкоголь. Щодо порушника було складено протокол за ст. 130 Кодексу про адміністративні порушення. Подальшу долю порушника вирішуватиме суд.

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