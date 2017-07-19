Стрілянина на Оболоні: п'яний полковник хизувався колекцією "ксив" - журналіст (фото, відео)

Конотопенко, який влаштував стрілянину в Києві, виявився власником колекції посвідчень різних силових структур. Крім того, його раніше затримували за кермом у стані сп'яніння. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Синіцин.

У вересні 2016-го п'яний полковник СБУ Конотопенко на автомобілі Honda CR-V здійснює зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo - важкі травми отримує пасажир Aveo, розповів Синіцин.

Читайте такожПолковника розвідки, який влаштував стрілянину в Києві, звільнили ще навесні - Міноборони

"Саша світить ксівами полковника СБУ, помічника голови апарату пенітенціарної служби і "ксивами" МВС на прізвище Кононенко. Справу заминають", - йдеться у повідомленні журналіста.

Синіцин розповів, що коли про це дізналися журналісти, піднявся шум, але швидко затих.

"Вчора Саша на Оболоні п'яний стріляє з травмата по уявних ворогах. Приїздять копи, Саша кидає ствол, б'ється з копами і намагається втекти на Toyota Camry. Потім світить "ксиву" Головного Управління Розвідки (заступник начальника управління) і намагається "порішати", - нагадав журналіст.

Крім того, у Конотопенка знову знайшли колекцію "ксив".

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика

У прес-службі Міноборони заявили, що затриманий у Києві громадянин з посвідченням співробітника ГУР МО України звільнений з військової служби ще навесні 2017 року. У свою чергу, в СБУ повідомили, що його звільнили ще в 2016, він перевівся до іншого відомства.

Як повідомляв УНІАН, п'яний полковник розвідки влаштував стрілянину на Оболоні в Києві. Побачивши правоохоронців, чоловік викинув зброю і спробував втекти, але його затримали. Тоді він надав посвідчення полковника і спробував "зам'яти" справу.