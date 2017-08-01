У Миколаївській області 15-річний підліток зґвалтував 17-річну дівчину

В Очакові Миколаївської області за підозрою у зґвалтуванні 17-річної дівчини затримали 15-річного підлітка.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, дівчину без свідомості знайшли 30 липня близько 08:00 на території бази відпочинку. З місця події постраждалу було доставлено в медичний заклад.

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"Під час огляду медичні працівники встановили, що 17-річна дівчина на тілі має явні ознаки фізичного насильства і зґвалтування", - повідомили в поліції. Правоохоронці встановили, що дівчину зґвалтував її неповнолітній знайомий - 15-річний місцевий житель, з яким напередодні увечері вона відпочивала на дискотеці. Упродовж кількох годин місце його знаходження поліцейські встановили.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину ч.3 ст.152 (зґвалтування) КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Зловмисника затримано, йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.