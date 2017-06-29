У Харківській області засудили чоловіка, який кілька днів тримав у полоні і ґвалтував 17-річну дівчину

Чугуївський міський суд Харківської області визнав винним 38-річного жителя с. Рубіжне відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

"Прокуратура довела в суді, що в новорічну ніч харків'янин викрав з вулиці неповнолітню дівчину. Він підійшов до неї ззаду, приставив до горла ніж і змусив піти з ним. Чоловік привів дівчину до одного з дачних будинків, де він тимчасово проживав без відома господарів. Викрадач утримував свою жертву в холодному та сирому приміщенні зі зв'язаними руками і ногами, неодноразово ґвалтував. 4 січня дівчині вдалося втекти", - розповіли в прокуратурі.

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В ході розслідування встановлено, що напередодні викрадення зловмисник сокирою вибив замок в одному з дачних будинків, де і оселився. Крім того, в цей же вечір він обікрав сільський магазин. Чоловік через вікно проник всередину магазину і виніс звідти тепловентилятори, мультиварку, білизну, засоби гігієни, продукти харчування, солодощі, цигарки та інше. Загальна сума вкраденого склала більше 4 тисяч гривень.

Наступної ночі зловмисник обікрав сусідній дачний будинок. Його здобиччю стали телевізор і радіоприймач. Жив викрадач на чужій дачі з 24 грудня 2015 року по 4 січня 2016 року.

Чоловіка визнали винним у викраденні людини і незаконному позбавленні волі, зґвалтуванні неповнолітньої, незаконному проникненні в житло і крадіжку з проникненням, вчинену повторно (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України).

Зараз вирок суду не діє, оскільки йде час на його апеляційне оскарження.