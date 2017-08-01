У Миколаєві помер затриманий за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
В СІЗО затриманий впав зі сходів, отримав закриту черепно-мозкову травму, був госпіталізований до медзакладу, де на наступний день помер.
У Миколаєві 30 липня помер 46-річний затриманий за підозрою в зґвалтуванні і пограбуванні неповнолітньої дівчини.
Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації поліції Миколаївській області Олена Бережна, померлий отримав травму на сходах у СІЗО.
«У суботу він, повертаючись з прогулянки, в СІЗО впав зі сходів, отримав закриту черепно-мозкову травму, був госпіталізований до ЛШМД, де на наступний день помер", - повідомила Бережна.
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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 23 липня затримали 46-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в парку Перемоги.
Чоловіка затримали через півгодини після отримання сигналу про злочин.
Насильником виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий, який в місцях позбавлення волі провів 19,5 років. У тому числі двічі він засуджений за зґвалтування (на 7 і 4 роки).
З місць позбавлення волі його було звільнено три роки тому.