У Миколаєві помер затриманий за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

У Миколаєві 30 липня помер 46-річний затриманий за підозрою в зґвалтуванні і пограбуванні неповнолітньої дівчини.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації поліції Миколаївській області Олена Бережна, померлий отримав травму на сходах у СІЗО.

«У суботу він, повертаючись з прогулянки, в СІЗО впав зі сходів, отримав закриту черепно-мозкову травму, був госпіталізований до ЛШМД, де на наступний день помер", - повідомила Бережна.

Читайте такожУ Миколаївській області 15-річний підліток зґвалтував 17-річну дівчину

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 23 липня затримали 46-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в парку Перемоги.

Чоловіка затримали через півгодини після отримання сигналу про злочин.

Насильником виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий, який в місцях позбавлення волі провів 19,5 років. У тому числі двічі він засуджений за зґвалтування (на 7 і 4 роки).

З місць позбавлення волі його було звільнено три роки тому.