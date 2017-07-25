Підозрюваного у зґвалтуванні 15-річної дівчини затримали в Миколаєві (фото, відео)

У Миколаєві 23 липня затримали 46-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки в парку Перемоги.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, чоловіка затримали через півгодини після отримання сигналу про злочин.

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Близько 16:30 до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його неповнолітня донька стала жертвою зґвалтування.

"Потерпіла розповіла правоохоронцям, що, повертаючись додому, йшла через парк Перемоги, коли до неї підійшов незнайомий чоловік і, погрожуючи, затягнув її в кущі, де наказав роздягнутися і вступив з нею в статеві стосунки проти її волі. Після скоєного злочинець відібрав одяг і два мобільних телефони дівчини і наказав їй сидіти тихо і забрати речі з-під пішохідного моста через десять хвилин", - повідомили в поліції.

Через деякий час потерпіла почала кликати на допомогу, на що відгукнулися перехожі, які дали дівчині свій одяг і допомогли зателефонувати її батькові.

Під час опитування потерпіла надала правоохоронцям детальний опис зовнішності її кривдника. "Уже через півгодини один з нарядів патрульної поліції побачив схожого за орієнтуванням чоловіка, який, перебуваючи на автостанції, намагався залишити обласний центр", - повідомили у відомстві.

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Ґвалтівником виявився 46-річний місцевий житель, який неодноразово судимий і в місцях позбавлення волі провів 19,5 років. У тому числі двічі він засуджений за зґвалтування (на 7 і 4 роки). З місць позбавлення волі його було звільнено три роки тому.

Наразі слідчими Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 152 КК України «Зґвалтування неповнолітньої», і ч. 2 ст. 186 «Грабіж, поєднаний з насильством». Призначено проведення низки відповідних експертиз.