На Харківщині трирічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху
13:53, 02 серпня 2017Інциденти
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Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота.
Трирічна дівчинка потрапила до лікарні / ілюстрація dpchas.com.ua
В Харківській області в смт Краснопавлівка 1 серпня трирічна дівчинка потрапила до лікарні, випавши з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.
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«Зі слів 25-річної матері, дівчинка на деякий час залишилась без нагляду дорослих та випала з вікна квартири», - йдеться у повідомленні.
Дитину у тяжкому непритомному стані доправили до відділення реанімації Лозівської центральної лікарні. Лікарі діагностували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота. Поліцейські проводять подальшу перевірку.
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