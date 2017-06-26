У Харкові дворічний хлопчик випав з 9-го поверху багатоповерхівки. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Інцидент стався вранці 26 червня на вулиці Валентиновской.

"За попередніми даними, дворічний хлопчик грався біля відкритого вікна і випала з 9-го поверху багатоповерхівки. Батьки дитини в той час перебували вдома", - сказано в повідомленні.

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Від отриманих травм хлопчик помер.

Наголошується, що раніше сім'я в поле зору поліції не потрапляла. У сім'ї виховуються троє дітей.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі студентка викинулася з вікна 13 поверху, так як переживала сесії.