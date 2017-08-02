У центрі Києва озброєні грабіжники викрали 5 мільйонів гривень, введений план "Перехоплення"

У Києві на бульварі Лесі Українки, 24, озброєні злочинці скоїли пограбування двох чоловіків, які збиралися обміняти 5 мільйонів гривень в пункті обміну валют. Введено план "Перехоплення" щодо затримання автомобіля Audi А4 сріблястого кольору, в якому зникли зловмисники. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив Андрій Дуброва, начальник Печерського управління Нацполіції Києва.

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"Два чоловіки намагалися обміняти кошти на суму 5 млн грн., під час операції на них було скоєно розбійний напад. Три людини зі зброєю, заволоділи їхніми коштами. У лікарню вони (потерпілі, - ред.) не зверталися, наявних тілесних пошкоджень не мають. Звідки у них ці гроші, встановлюємо. Заяву вони подали через півтори години після скоєння даного злочину", - повідомив Дуброва.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва невідомі в масках викрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень. Потерпілий повідомив, що коли він перебував у своєму автомобілі, до нього підбігли троє невідомих у масках та забрали сумку з грошима.