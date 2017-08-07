Охоронцю Яроша продовжили домашній арешт

Михайло Навроцький, охоронець Дмитра Яроша, який у травні став учасником резонансного конфлікту у Кам'янському, залишиться під домашнім арештом ще на два місяці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат районної ради Наталя Балахніна.

"По справі Михайла Навроцького подовжено термін домашнього арешту до 04.10.17", - повідомила Балахніна.

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Нагадаємо, стрілянина сталася внаслідок того, що між декількома особами, серед яких був Навроцький, та таксистами стався конфлікт, який згодом переріс у масову бійку.