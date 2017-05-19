Стрілянина у Кам’янському: арешт охоронця Яроша оскаржать у суді

У суді оскаржать арешт охоронця Яроша, якого підозрюють у нанесенні вогнепального поранення таксистові. Про це у Facebook написав адвокат Сергій Погосян.

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"24.05.17 року на 11:00 призначено судовий розгляд за апеляційною скаргою сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу Навроцькому М.П. (справа Кам'янських таксистів)", - пише Погосян.

Як повідомляв УНІАН раніше, охоронцеві народного депутата України Дмитра Яроша, який підозрюється у вогнепальному пораненні таксиста, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

14 травня у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена. За даними поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.