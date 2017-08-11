У передмісті Києва в двоповерховому будинку стався вибух газу, постраждали 4 особи

Всі мешканці будинку евакуйовані / Зоря Приірпіння

У м.Ірпінь Київської області вночі стався вибух попередньо побутового газу без послідуючого горіння в однокімнатній квартирі двоповерхового, житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У м. Ірпінь по вул. Тищенка, 3 а, 11 серпня о 2:46 в однокімнатній квартирі на першому поверсі двоповерхового, шістнадцятиквартирного житлового будинку на два під’їзди стався вибух попередньо побутового газу без послідуючого горіння», - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вибуху постраждало 4 особи, з яких двох з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.

Зазначається, що у квартирі вибито два вікна, зруйновані міжкімнатні двері, пошкоджено дерев’яну підлогу на площі близько 15 м2 та обшивку вхідних дверей чотирьох квартир. Руйнувань несучих конструкцій будинку немає.

Всіх мешканців будинку (27 чоловік) евакуйовано. Електро та газопостачання відключено. Причину вибуху встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше чоловік з гранатами погрожував підірвати лікарню в Києві. Через деякий час медсестрі вдалося переконати чоловіка віддати їй одну гранату в обмін на можливість безперешкодно покинути приміщення медзакладу.